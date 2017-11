Kommentiert: Chapeau, Herr Bundespräsident!

Frank-Walter Steinmeier scheut auch als Bundespräsident das klare Wort nicht: Der Bundespräsident zeigt in der Krise, die die jämmerliche Laienschar auf der Jamaika-Bühne produziert hat, was Verantwortung ist. Unmissverständlich fordert er seine eigene Partei, die SPD, auf, sich gefälligst an Koalitionsgesprächen zu beteiligen.

Nur wenige Minuten nach der Pressekonferenz des SPD-Vorsitzenden Martin Schulz erklärt der Bundespräsident das genaue Gegenteil und kritisiert massiv die ablehnende Haltung der SPD, ohne sie namentlich zu nennen. Chapeau!

Alle Parteien, so Steinmeier, hätten sich schließlich am 24. September um Verantwortung für Deutschland beworben. Alle seien nun dem Gemeinwohl verpflichtet. Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewerbe, dürfe sich nicht drücken.

War es nicht der Kanzlerkandidat der SPD; der immer wieder und über Wochen auf den Marktplätzen dieser Republik erklärte, er wolle Verantwortung für dieses Land übernehmen? Galt das nur für das Kanzleramt? Im Wahlkampf sprach Martin Schulz immer wieder von der „sozialdemokratisch geprägten“ Bundesregierung. Noch am Montag lobte er zweimal die grandiosen geschäftsführenden SPD-Bundesminister. Die Sache ist also klar: Die Schnittmengen mit der Union sind offenbar nach wie vor groß. Sonst könnte man als SPD-Chef so doch gar nicht reden.

Und dennoch immer der Satz: Wir stehen nicht zur Verfügung. NEIN, NEIN, NEIN: So lautet der einstimmige Beschluss der SPD-Spitze. Das ist keine Verantwortung, das ist nur noch Strategie für mögliche Neuwahlen, das ist schwach und wird der SPD nicht helfen.

Und die FDP? Man darf durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass man nicht zueinander passt, dass man keine Einigung erreicht, dass man sich überhaupt nicht leiden kann. Aber geht man dann vor die Tür und erklärt das statt seinen bisherigen Gesprächspartnern der Öffentlichkeit einseitig vor Fernsehkameras? Das hat mit Haltung, Respekt und Stil nichts mehr zu tun, nur noch mit Show. Aber durfte man solche Eigenschaften bei den Performance-Spezialisten Lindner und Kubicki ernsthaft erwarten?

Am Ende bleibt riesige Freude: bei der AfD.