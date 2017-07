Vor zwei Tagen wurde an dieser Stelle vor dem Hintergrund des G20-Gipfels in Hamburg auf das Recht auf Protest verwiesen. Ein Appell an die Politik und die Polizei, notwendigem und berechtigtem Protest Raum zu geben. Eine richtige Forderung, weil sie grundlegende Qualitäten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung unterstützt.