Glossiert: Wie Biene Maja auf Cortison

Mitter Pappnas' jeboren… Sitze gerade im ICE nach Aachen. Seit einigen Jahren lebe ich leider nicht mehr dort, lasse es mir aber nicht nehmen, jedes Jahr die Karnevalszeit in meiner geliebten Heimat zu genießen. Mit mir im Großraumwagen 150 Leute, also ungefähr so viele wie am Rosenmontag in einer 20 Quadratmeter großen Aachener Eckkneipe.