Angemerkt: Man muss es nicht besitzen, um es zu haben

Ein Freund von mir hat es kürzlich tatsächlich getan: seine komplette CD-Sammlung verkauft. Vorher hat er noch alles in seine Musikdatenbank überspielt, und dann weg damit.

Bloß nicht noch mal mit kistenweise Plastik umziehen! Viel bekommen hat er nicht mehr dafür. Und wenn was Neues rauskommt? „Dann kann ich das doch streamen“, hat er gesagt.

Nahezu lückenlos, für jeden Musikgeschmack und jeden Anlass geeignet ist das Angebot von Spotify, Apple, Deezer und Co. Außerdem ist es quasi grenzenlos verfügbar – eine Internetverbindung vorausgesetzt. So viele CDs würde man wohl auf keine Reise mitnehmen. Noch dazu ist die große Welt von Rock bis Rap, von Jazz bis Techno und von Klassik bis Weltmusik für relativ kleines Geld zu haben. Man bekäme jedenfalls nicht annähernd so viele CDs für den Preis eines Monatsabos, wie man damit Alben streamen kann. Das alles sind Gründe für den – letztlich wenig überraschenden – Erfolg der Dienste.

Und der wird weiter wachsen. Denn für die heutige Generation sind derlei Angebote – übrigens auch für Film und Fernsehen – längst selbstverständlich. Man muss nicht mehr alles besitzen, um es zu haben. Das hat auch eine nicht zu unterschätzende gesellschaftspolitische Dimension.

Mit ein paar Kisten Plastik ist der Freund dann übrigens doch umgezogen: Er hatte noch einige Schätzchen auf Vinyl. Die Umsätze mit Schallplatten wachsen seit einigen Jahren ebenfalls deutlich und erreichen inzwischen wieder ein Niveau wie zu Beginn der 90er Jahre. Viele neue Alben erscheinen auf dem klassischen Tonträger – und alte werden neu aufgelegt.

Ein Widerspruch zum Streaming-Boom ist das nicht: Im Vergleich zur CD bietet Vinyl tatsächlich exklusiven, hochwertigen Hörgenuss für die besonderen Momente zu Hause. Und damit eine wunderbare Ergänzung zu den Diensten für Musikliebhaber und sonstige Romantiker.