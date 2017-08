Konzert „Acoustic Garden“ unter freiem Himmel

Der erste „Acoustic Garden“ von Rise findet am Samstag, 19. August, unter freiem Himmel mit den Ensembles „Fading Frames“, „Naima and Jack Devaney“, „Relya“, „The Flimms“ und „Lights out“ statt. Die Konzerte in der Kleinen Offenen Tür St. Josef, Höhenstraße 51, beginnen um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr), der Eintrittspreis beträgt 2 Euro. Bei schlechtem Wetter findet das Event in den Räumen der KOT statt.

Zum „Moshyard“ in der dritten Auflage lädt Rise am Samstag, 2. September, ein. Der „Metal Bash“ mit den Bands „Moribund“, „Never Back Down“, „My Memoir“ und „Incomplete“ beginnt im Ökumenischen Gemeindezentrum an der Frankentalstraße um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Tickets gibt es an der Abendkasse für 5 Euro oder für 3 Euro im Vorverkauf in der Bücherstube am Rathaus.