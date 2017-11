Stolberg-Büsbach - Zwei Autos kollidieren bei Büsbach: Ein Schwerverletzter

Stolberg-Büsbach. Zu einem schweren Unfall mit vier Verletzten ist es am Montagabend bei Stolberg gekommen. Einer der Insassen wurde schwerverletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Informationen unserer Zeitung ereignete sich der Unfall in einer leichten Linkskurve der Aachener Straße zwischen Büsbach und Brand auf Höhe des Haus Gelaus. Der dunkle Ford war von Büsbach in Richtung Brand unterwegs, das zweite Auto in entgegengesetzte Richtung. Wie es zur Kollision kam ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Autos prallten wohl auch gegen eine Leitplanke und beschädigten diese.

Die vier Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Während der Ermittlungs- und Aufräumarbeiten ist die Aachener Straße zwischen Obersteinstraße und Konrad-Adenauer-Straße komplett gesperrt.

Wir berichten aktuell weiter.