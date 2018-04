Stolberg - Zuweisung von zehn Flüchtlingen erwartet

Stolberg. Für die 19. und 20. Kalenderwoche erwartet die Stadt Stolberg die Zuweisung von jeweils fünf Flüchtlingen. Das erklärte Robert Voigtsberger auf Anfrage.

Stolberg erfülle zum Stichtag 29. März seine mit der Bezirksregierung vereinbarte Quote zu 89,9 Prozent, was etwa einer Unterdeckung von 30 Personen entspreche, so der Erste Beigeordnete. Vor diesem Hintergrund erfolge auch die Zuweisung.

Im Sommer soll die Quote mit der Bezirksregierung neu vereinbart werden. Derzeit leben insgesamt 905 Flüchtlinge – inklusive Asylbewerber und unbegleitete Minderjährige – in Stolberg. 390 davon stünden im städtischen Leistungsbezug. Untergebracht sind alle Flüchtlinge in Stolberg in städtischem und privatem Wohnraum.