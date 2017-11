Zukunft durch Innovation: Veranstaltung für Unternehmen

Stolberg. Unter dem Titel „Innovita – Zukunft durch Innovation“ findet am Dienstag, 21. November, ab 17 Uhr im Zinkhütter Hof eine Abendveranstaltung für Unternehmen statt.

Dabei dreht sich alles um das Thema „Innovationen“, das gerade in dieser Zeit voller bedeutsamer technologischer Veränderungen immer wichtiger wird. Weil Produktlebenszyklen immer kürzer werden, steigt der Druck auf Unternehmen auch stetig an. In einer Mischung aus Vorträgen und einem Workshop wird das Thema praxisorientiert aufgegriffen. Veranstalter sind Agit, die Stadt Stolberg und Städteregion.

Wie führt der Weg von der Idee zum fertigen Produkt? Wie entstehen neue Ideen überhaupt und wie können diese im Unternehmen so gefördert werden, dass größtmöglicher Nutzen entsteht? Ob Entwicklung von neuen Produkten, Verbesserung von bestehenden oder Optimierung von Abläufen: Überall im Unternehmen sind innovative Lösungen gefragt. An diesem Abend kann man sich den richtigen Anstoß für den Erfolg holen und sich von einem Kreativitätstrainer, einem Innovationsmanagementberater sowie einem praktischen Beispiel aus der Industrie inspirieren lassen.

Impulse kommen an diesem Abend nach der Begrüßung durch Bürgermeister Tim Grüttemeier und Agit-Geschäftsführer Dr. Lothar Mahn­ke, von Florian Deutz (Agit), Daniël Lagarde (Wander Facilitating Business Center), Dr. Bernhard Iking (Zenit GmbH), und Dr. Stepfan Krantz (Saint-Gobain Sekurit).

Die Teilnahme an der Veranstaltung im Zinkhütter Hof am Bernhard-Kuckelkornplatz ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 16. November, bei Daniela Pollin von der Agit unter Telefon 0241/963-1028 oder per Mial an d.pollin@agit.de) erforderlich.