Stolberg-Atsch.

Das war‘s dann wohl mit der stationären Radaranlage an der Sebastianusstraße. Die war im Zuge der Sicherungsmaßnahmen in Höhe des Rehgrundes demontiert worden – und kehrt erst einmal nicht zurück. Es gibt auf dieser Landesstraße 236 in dem Bereich keine „überdurchschnittlich häufige Verstöße“ gegen die vorgeschriebenen 50 km/h.