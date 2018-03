Stolberg - Zu ihrem 900. Jubiläum zeigt die Kupferstadt wieder Flagge

Stolberg.

Ältere Stolberger erinnern sich gerne an frühere Zeiten. Wenn in der Kupferstadt gefeiert wurde, wurde geflaggt. Die Innenstadtachse von der Mühle bis zur Altstadt wurde überspannt mit rot-gelben Wimpeln – befestigt an den Seilen, die zum Jahresende die Weihnachtsbeleuchtung tragen.