Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung: Keine Verletzten

Stolberg. Am frühen Donnerstagmorgen ist es in einem Wohnhaus zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Gegen 6.06 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Stolberg alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Wohnhaus in der Höhenstraße ankamen, hatten alle Bewohner bereits das Haus verlassen.

Das Feuer hat sich in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebreitet. Mit Atemschutz gingen mehrere Einsatzkräfte in das Wohnhaus und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.



Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Haus mit einem Drucklüfter rauchfrei gemacht. Nach einer guten Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt waren 25 Feuerwehrkräfte im Einsatz.



Für die Dauer der Maßnahmen war die Höhenstraße für den Verkehr komplett gesperrt.