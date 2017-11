Zwei Männer dringen in Wohnung eines Seniors in Stolberg ein

Stolberg. Ein gehbehinderter Senior wurde Samstag im Stolberger Stadtteil Donnerberg Opfer eines versuchten Raubes, als zwei Männer am frühen Morgen in seine Wohnung eindrangen.

Gegen 4.50 Uhr klingelte das Duo an der Wohnungstür des Stolbergers. Die beiden Männer versuchten, unter einem Vorwand in die Wohnung gelassen zu werden. Als der Mann die nur kurz geöffnete Tür wieder schließen wollte, drückten die Täter ihn zur Seite, der gehbehinderte Mann stürzte zu Boden. Die Täter durchwühlten daraufhin Teile der Wohnung und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Männer waren nach Angaben des Wohnungsinhabers beide etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schienen von nordafrikanischer Herkunft. Sie hatten beide kurze, schwarze Haare. Einer war etwa 35 bis 40 Jahre alt, schlank und hatte einen Stoppelbart. Bekleidet war er mit einer orangefarbenen Regenjacke, dunkler Hose, dunklem Pullover und bunter Wollmütze. Der zweite Täter war etwa 35 bis 36 Jahre alt, schmächtig und komplett dunkel gekleidet.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen auf dem Stolberger Donnerberg, im Bereich Krokusweg/Höhenstraße gemacht? Hinweise bitte an das zuständige Fachkommissariat KK 15 in Aachen unter der Rufnummer 0241/9577-31501; außerhalb der Bürozeiten an die Kriminalwache unter 0241/9577-34210.