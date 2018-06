Stolberg.

Was der deutschen Elf bei der WM in Russland nicht gelingen wollte, war für die Sieger der Halbfinalbegegnungen bei der Fußball-Stadtmeisterschaft kein Problem: Insgesamt wurden sogar zehn Tore erzielt in dem Halbfinale um den Sparkassenpokal, das mit den Mittelrheinligisten SV Breinig und VfL Vichttal, dem Bezirksligisten FSV Columbia Donnerberg und der SG Stolberg aus der Kreisliga A hochklassig besetzt war.