Stolberg.

Menschen, die mit ihrem alltäglichen Leben nicht zurechtkommen und in besonderen sozialen Schwierigkeiten stecken, sind bei Claudia Schmidt an der richtigen Adresse. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Wabe in Stolberg und bietet unter anderem Hilfe bei finanziellen Problemen, Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit an.