Stolberg.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen in Stolberg um 50 Prozent reduziert. Vor allem Wohnraum für Menschen, die auf günstige Mieten angewiesen sind, gibt es derzeit kaum. Das soll sich allerdings bald schon ändern – zumindest, wenn sich der Ausschuss für Soziales und Generationengerechtigkeit (ASG) in seiner nächsten Sitzung dafür ausspricht.