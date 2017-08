Stolberg.

„Das ist ja hier wie in einem kleinen Paradies“, bringt eine Leserin am Ende der Tour die Meinung der ganzen Gruppe auf den Punkt. In der Hofgärtnerei Müllejans tauchen die Teilnehmer unserer Lesertour für zwei Stunden ein in eine farbenfrohe Welt bunter und duftender Blüten, zwitschernder Vögel, scharrender Hühner und wiehernder Pferde.