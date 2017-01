Ein Urologe wird

zum Buchautor

Dr. Christoph Pies studierte Medizin in Bochum und Düsseldorf. In einer Kölner Klinik fand er seine Berufung zum Urologen. Seit 2004 arbeitet er in Stolberg. Er lebt mit seiner Familie in Aachen.

Sein 240 Seiten starkes Buch „Was passiert beim Urologen?“ ist am 23. Januar im Herbig-Verlag erschienen. Es kostet 18 Euro.