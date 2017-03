Stolberg.

Die Bauarbeiten am Kaiserplatz und am Bastinsweiher machen deutlich sichtbar, dass die Stolberger Innenstadt im Wandel ist. Im Zusammenhang mit der Städtebauförderung Talachse betont die Stadtverwaltung immer wieder, dass im Optimalfall öffentliche Investitionen und privates Engagement Hand in Hand gehen sollten.