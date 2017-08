Die Statistik für das Jahr 2016 im Überblick:

2016 hat Thomas Gerth auf seinen Begehungen, bzw. Befahrungen 1788 Kilometer in Stolberg zurückgelegt. Das entspricht monatlich rund 170 Kilometern, davon 150 Kilometer zu Fuß.

Dabei hat er 521 Schäden verarbeitet. Bei 185 Arbeitstagen im Jahr entspricht das 2,8 Schäden pro Tag.

Schäden in Asphalt gab es 2016 insgesamt 218 Stück. Hinzu kamen 175 Schäden in Pflaster oder Plattenbelägen, 31 Schäden an Bordsteinen sowie 97 Schäden an Schildern, Pfosten, Pollern und sonstigen Einbauten.