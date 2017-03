Namen in einer Kartei gelistet

Die Namen der neuen Babysitter sind jetzt beim Jugendamt in Stolberg in einer Kartei gelistet. Wenn Mütter oder Väter Unterstützung suchen, können Sie sich beim Jugendamt Stolberg unter der Telefonnummer 02402/13284 oder per Mail an sabine.viethen@stolberg.de melden. Auf diesem Wege wird ihnen zur Betreuung ihrer Kleinen jemand vermittelt.