Stolberg.

Mit drei Beschwerden ist die Betreibergesellschaft eines Wettbüros an der Eschweilerstraße gegen die Stadt Stolberg vor das Verwaltungsgericht Aachen gezogen. In der Hauptsache wehrt sie sich gegen die verweigerte Genehmigung der Nutzungsänderung der früher als „Stadtwache“ bekannten Gaststätte in ein Wettbüro durch die Stadtverwaltung mit Datum vom 28. Februar (Az.: 3 K 1210/18).