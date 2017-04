Wer gibt dem verwirrten Vater Tipps?

Stolberg.

Das Grenzlandtheater Aachen gastiert im April mit dem Stück „Vater“ in der Kupferstadt Stolberg. Los geht es am Mittwoch, 19. April, um 20 Uhr, im Kulturzentrum Frankental, Frankentalstraße 3. Eine weitere Aufführung des Stückes bietet das Grenzlandtheater am Donnerstag, 20. April, ebenfalls um 20 Uhr.