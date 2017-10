Vicht.

Was haben ein spontaner Besuch am Rosenmontag, die Schweiz und jede Menge Selfies mit der KG 1935 Vicht zu tun? Ganz einfach: Diese Begriffe charakterisieren das neue Prinzenpaar der KG: Ralf und Conny Gerhartz. Was sich hinter Schweizer Fahne und Schal verbirgt und warum Conny Gerhartz von ihren Freunden „Selfie-Prinzessin“ genannt wird? Dazu später mehr.