Stolberg - Weniger Gewalt auf Stolbergs Straßen

Stolberg.

Vor einer Woche hielt eine Messerstecherei in einer Shisha-Bar die Polizei auf Trab – und das mitten in der Innenstadt. Drei Menschen wurden verletzt – einer sogar lebensgefährlich. Mittlerweile schwebt diese Person außer Lebensgefahr. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ist Stolberg in Sachen Kriminalität ein gefährliches Pflaster? Die offiziellen Zahlen widerlegen diesen Eindruck.