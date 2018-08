Stolberg - Weniger Gäste und Übernachtungen in Stolberg

Zahlen aus derStädteregion

Gästeankünfte: Die Stadt Aachen musste 2018 ein Minus von einem Prozent verzeichnen, in Alsdorf war das Minus mit 25,1 Prozent am größten. In Baesweiler betrug das Minus 8,3 Prozent, in Eschweiler waren es Minus 9,5 Prozent. In Herzogenrath waren es Minus 19,4 und in Monschau Minus 7,4 Prozent.

In Roetgen betrug das Minus 0,1 und in Würselenen 4,1 Prozent. Nur Simmerath konnte ein Plus verzeichnen. Die Gästeankünfte stiegen dort im Vergleich zum Vorjahr um 25,8 Prozent.

Gästeübernachtungen: Auch in dieser Kategorie müssen fast alle Kommunen ein Minus verzeichnen. In Aachen sind es 3,7 Prozent weniger. Auch in dieser Kategorie ist Alsdorf mit einem Minus von 34,6 Prozent Spitzenreiter. In Baesweiler beträgt das Minus 17,1 Prozent, in Eschweiler sind es 4,3, in Monschau 4,8 und in Würselen 3.1 Prozent.

Ein Plus von 2,6 Prozent kann Herzogenrath verzeichnen. In Roetgen übernachteten 1,7 Prozent mehr Menschen und in Simmerath sogar 20,8 Prozent.