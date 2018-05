Stolberg-Büsbach - Welthits von Depeche Mode auf der Bühne in Büsbach

Stolberg-Büsbach.

In den vergangenen Wochen waren sie unter anderem in Hamburg, München, Mannheim, Lübeck, Braunschweig und Magdeburg unterwegs. Und bevor die drei Musiker von „Forced to Mode“ Konzerte in Bremen, Dresden, Hannover und Frankfurt am Main spielen, machen sie einen Zwischenstopp in Büsbach, um hier mit den Welthits der legendären Band „Depeche Mode“ das Stolberger Publikum zu begeistern.