Stolberg-Büsbach - Weg von der Atzenach zum Felshang wird wiederbelebt

Stolberg-Büsbach.

Totgesagte leben länger. Das gilt auch für einen traditionsreichen Weg in Büsbach. Die Verbindung durch die Wiesen der Atzenach, vorbei am Schlangental und bergab zum Felshang wollte die Stadtverwaltung fast schon kappen. Jetzt wird sie aber in Schuss gebracht und die alte Treppenanlage neu gebaut.