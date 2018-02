Stolberg - Wasserballer sagen Heimspiel krankheitsbedingt ab

Stolberg. Die Wasserballer des Stolberger SV bleiben weiter im Aufwind. Am vergangenen Freitag konnte die dritte Mannschaft ihren achten Sieg im neunten Spiel einfahren. Beim ansonsten starken Dürener TV gab man sich mit 12:3 keine Blöße und hat das Erreichen der Bezirksliga-Playoffs nun kurz vor Augen.

Hinter dem Aachener SV III wird man voraussichtlich den zweiten Platz in der Tabelle belegen und gegen den Gruppendritten das erste Halbfinale bestreiten. Wer das wird, steht noch lange nicht fest, die weiteren Bezirksteams aus Eschweiler, Düren und Übach-Palenberg streiten derzeit noch um die Plätze.

Die Torschützen des Stolberger SV in Düren hießen Marco Bleidießel, der gleich ein halbes Dutzend voll machte, Christian Töller, Martin Seimann (je zwei Tore), Frank Grümmer und Florian Grümmer (je 1).

Am kommenden Donnerstag bestreitet die zweite Mannschaft ihr erstes Spiel seit gut einem Monat. Auch wenn Vorjahresmeister TPS Köln schon einige Federn gelassen hat, reisen die Kupferstädter als Außenseiter ins KW Bad nach Köln. Unterdessen musste das für Samstag mit großer Spannung erwartete Oberliga-Lokalderby zwischen dem Stolberger SV und dem Aachener SV aufgrund einer Grippewelle beim Gastgeber verschoben werden.

Die verbleibenden Kräfte will der SSV nun nutzen, um die gleich gegenüber der Schwimmhalle spielenden SSV-Handballer um 19.45 Uhr lautstark anzufeuern. Die nächste Partie für die Wasserballer ist nun erst das Pokalspiel bei Verbandsligist Lünen II am Sonntag, 4. März. Bis dahin bleibt also Zeit, die Hallenschließung über Karneval zu kompensieren.