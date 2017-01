Stolberg.

Immer wieder tauchen sie auf: Warnungen vor Gift, mit dem Hunde und Katzen vergrault oder gar getötet werden sollen. Im März vergangenen Jahres warnte die Städteregion vor Fällen in Stolberg, im Juni war der Bereich Schlangenberg und Breinigerberg betroffen. Aktuell weisen privat erstellte Plakate in Büsbach in den Straßen „Auf der Höhe“ und „Münsterblick“ auf die Gefahr für die Haustiere hin.