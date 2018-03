Stolberg.

Der Warnstreik am Mittwoch im öffentlichen Dienst hat in Stolberg kaum für Probleme gesorgt. Auch die Aseag beteiligte sich am Streik und stellte ihre Arbeit im Busbetrieb ein. Ein morgendliches Chaos an den Bahnhöfen und den Haltestellen in der Stadt blieb augenscheinlich aus, was nicht zuletzt an der Anbindung der Kupferstadt an den Schienenverkehr liegen dürfte. Die Bahnen waren planmäßig im Einsatz.