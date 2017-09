Konzert jetzt an anderer Veranstaltungsstätte

Lutz Görner und Nadia Singer gestalten den rund zweieinhalbstündigen (inklusive Pause) Konzertwalzer-Abend „Rauschmusik und Geschlechtertanz“ am Samstag, 30. September, ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum Frankental. Eintrittskarten sind in der Bücherstube am Rathaus erhältlich.