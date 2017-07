Stolberg/Kevelaer.

Maria ist und bleibt für sie ein Magnet: Rund 200 Stolberger aus Gemeinden der Kernstadt und der umliegenden Orte machten sich jetzt mit vier Bussen auf zur Muttergottes „Trösterin der Betrübten“ in Kevelaer am Niederrhein. Organisiert von Küster Hans-Dieter Jansen (St. Lucia) und seinem Kollegen Winfried Klüttgens (Herz-Jesu Münsterbusch und Liester), fand die volkstümliche Wallfahrt in diesem Jahr zum 28. Mal statt.