Stolberg - Waldbrand nur mit Hubschrauber-Hilfe aufzuspüren

Stolberg.

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr in Stolberg am Sonntagvormittag ausrücken, weil in Waldgebieten Brände ausgebrochen waren. Für die Einsatzkräfte waren es anspruchsvolle Einsätze - aufgrund der schwer erreichbaren Brandherde und der sommerlichen Hitze. Beim ersten Mal musste ein Hubschrauber helfen, das Feuer aufzuspüren.