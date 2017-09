Stolberg.

Damit am Sonntag in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr alle der rund 42.000 wahlberechtigten Stolberger die Möglichkeit haben, in den 36 Wahllokalen im Stadtgebiet ihre Stimme abzugeben, müssen die 288 Wahlhelfer schon morgens früh zum Dienst antreten.