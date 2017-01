Stolberg.

Um 9.25 Uhr am Morgen des 18. Januar 2007 kommt die Sturmwarnung bei der Stolberger Feuerwehr an: „Kyrill“ ist auf dem Weg. Toni Sturz, seinerzeit Einsatzleiter, erinnert sich noch gut an diesen Donnerstag: „Am Vormittag hatten wir lediglich drei Einsätze wegen des Sturms, doch im Laufe des Nachmittags stand das Telefon nicht mehr still“, so der Feuerwehrmann.