Stolberg - Vorbereitet und sicher in das neue Jahr: Die Feuerwehr gibt Tipps

Stolberg.

Am Sonntag ist es soweit: Der Jahreswechsel steht an. Natürlich dürfen Feuerwerkskörper da nicht fehlen. Doch so schön das bunte Lichterspektakel in der Silvesternacht ist, es birgt auch Gefahren. Das wissen auch die Einsatzkräfte der Stolberger Feuerwehr.