Stolberg - Vor der Geburt erst umfassend informieren

Stolberg. Wo soll unser Kind zur Welt kommen? Für werdende Eltern ist das wichtige Frage und entsprechend groß ist der Informationsbedarf.

Um Eltern umfassend zu informieren, bietet das Bethlehem Gesundheitszentrum im wöchentlichen Rhythmus Kreißsaalführungen an. Gleich sechs Kreißsäle der neuesten Generation hat das Behlehem-Krankenhaus jüngst eröffnet.

Treffpunkt ist immer die Eingangshalle; dort werden die Eltern bereits von den Ärzten erwartet. Die nächste Besichtigungen ist sind jeweils dienstags, also am 5. Juni um 19.30 Uhr, am 12. Juni um 18 Uhr, am 19. Juni um 19.30 Uhr und am 26. Juni um 18 Uhr.