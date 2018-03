Stolberg. Am Donnerstagmorgen ist eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Fischbachstraße zwischen Vicht und Schevenhütte leicht verletzt worden. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 6:50 Uhr. Die Fahrerin war von der Fahrbahn abgekommen und bergab in den Straßengraben gefahren. Dabei kippte das Auto auf die Seite und stieß mit dem Dach gegen einen Baum. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau in den Graben, fuhr ist noch unklar. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die Fischbachstraße für etwa zwei Stunden gesperrt.