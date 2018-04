Stolberg - Vom Auffahrunfall bis zur verletzten Taube

Stolberg. Mehr Arbeit, als der Sonnenschein erwarten ließ, bescherte der Mittwochvormittag der Feuerwehr. Sie wurde gegen 10.20 Uhr zu einem Unfall auf die Europastraße (L 238) gerufen. In Höhe der Kreuzung mit der Eisenbahnstraße (L 23) waren drei Fahrzeuge aufeinander gefahren.

Zwei Personen mit leichten Verletzungen wurden behandelt. Kurze Zeit später rückte – weil alle Rettungswagen gebunden waren – ein Löschfahrzeug zur Rathausstraße aus, wo bei einem Passanten Erste Hilfe geleistet und dazu auch ein Sichtschutz aufgebaut wurde.

Neben einer verletzten Taube auf der Eschweilerstraße beschäftigte die Feuerwehr ein Hausnotruf an der Nikolausstraße, der sich aber als harmlos herausstellte. Ein Enkel hatte den Notrufknopf seiner Großeltern ohne Absicht gedrückt und so die Retter in Marsch gesetzt.