Stolberg - Vollsperrung Am Lindchen / Hastenrather Straße sorgt für Unmut

Vollsperrung Am Lindchen / Hastenrather Straße sorgt für Unmut Von: se

Letzte Aktualisierung: 30. März 2018, 14:09 Uhr

Stolberg. Baustellen sorgten in den vergangenen Tagen bereits für Unmut bei den Stolbergern. Seit Beginn der Woche gibt es auch an der Straße Am Lindchen / Hastenrather Straße eine Baustelle. Der Abschnitt wurde am vergangenen Montag voll gesperrt.