Literweise Wasser haben auch die Einsatzkräfte in Stolberg in der Nacht zum Montag in Atem gehalten. Nach dem ersten kräftigen Regen lief um 22.53 Uhr der erste Einsatz bei der Stolberger Feuerwehr auf. Im Büsbacher Tiefental stand das Wasser zentimeterhoch auf der Straße. Fortan rissen die Notrufe nicht ab, während die Wetterlage sich verschärfte.