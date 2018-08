Stolberg-Breinig - Volles Programm beim Radsporttag

Stolberg-Breinig.

Schon das erste Rennen beim BSR-Radsporttag hat es in sich, denn am Samstag, 18. August, gehen um 15.15 Uhr die Schüler U11, U13 und U15 gemeinsam an den Start. Die Frauen und die Jugend U17 machen sich um 16 Uhr ebenfalls zusammen auf den 1,2 Kilometer langen Rundkurs, und um 17 Uhr starten Junioren U19 und Senioren 2/3/4 gemeinsam.