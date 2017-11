Volkstrauertag: Der Opfer der Weltkriege gedenken

Stolberg. Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Immer im November gibt es diesen besonderen Sonntag. Dann denken die Menschen vor allem an die Opfer der Weltkriege.

Er soll auch ermahnen, friedlich zu sein. Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag ist in den evangelischen Kirchen in Deutschland und der Schweiz ein Gedenktag für die Verstorbenen. Er ist der letzte Sonntag vor dem ersten Adventssonntag und damit der letzte Sonntag des Kirchenjahres.

Hier ein Überblick Feierlichkeiten zum Volkstrauertag und Totensonntag in Stolberg:

Volkstrauertag, Samstag, 18. November: Werth: 17.30 Uhr Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Josef, anschließend Kranzniederlegung zum Volkstrauertag an der Kapelle. Danach sind alle eingeladen zum Zusammensein in das Feuerwehrhaus Werth.

Sonntag, 19. November: Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Ortsverband Stolberg, lädt ein zur Gedenkveranstaltung anlässlich des Volkstrauertages. Auf dem Friedhof Bergstraße findet am Sonntag um 13 Uhr am Ehrenmal eine Kranzniederlegung unter Mitgestaltung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr statt. Breinig: St. Barbara : 9.30 Uhr Hl. Messe in Breinig - Kinder- und Familiengottesdienst, anschließend am Ehrenmal – hinter der Pfarrkirche Kranzniederlegung, Gebet und Totengedenken zum Volkstrauertag. Büsbach: Interessengemeinschaft Büsbach: 10.30 Uhr Gedenken der Gefallenen und der Opfer der Weltkriege am Denkmal in der Bischofstraße, anschließend um 11 Uhr Hl. Messe in St. Hubertus. Mausbach: St. Markus: 11 Uhr Hl. Messe, anschließend findet am Ehrenmal an der Süssendeller Straße die Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt. Vicht: Der VdK Ortsverband Stolberg-Vicht und die Interessengemeinschaft Schönes Vicht gedenken gemeinsam am Volkstrauertag der Gefallenen und Verstorbenen der letzten beiden Weltkriege. Die Gedenkfeier beginnt um 9.30 Uhr mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Anschließend erfolgt die gemeinsame Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Totensonntag, 26. November: Donnerberg: Die Interessengemeinschaft Donnerberger Vereine (IGDV) veranstaltet traditionell am Totensonntag am Ehrenmal Josefstraße/Michaelstraße eine kurze Gedenkfeier zu Ehren der Gefallenen und Opfer der Kriege. Sie beginnt um 10 Uhr, unter Mitgestaltung des Neuen Chores Stolberg-Donnerberg, mit einer Messe in der Kirche St. Josef. Daran anschließend folgt die Gedenkfeier am Ehrenmal, ebenfalls unter Mitgestaltung des „Neuen Chores“. Die Gedenkrede wird von Bürgermeister Dr. Tim Grüttemeier gehalten. Die Ehrenwache hält eine Abordnung der Bundeswehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Löschgruppe Donnerberg. Gressenich: Nach der Messe um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius findet die Gedenkfeier am Friedenskreuz an der Ecke Rottstraße/Auf dem Königreich statt (alle Angaben ohne Gewähr).