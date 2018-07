Stolberg.

Vier weitere Stolpersteine sollen noch in diesem Jahr in Stolberg verlegt werden. Das hat der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Tourismus (ASKST) nun in seiner Sitzung beschlossen. Die Steine sollen in der Stolberger Innenstadt – genauer gesagt in der Sonnentalstraße vor dem ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus mit der Hausnummer 1 – verlegt werden.