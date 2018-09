Stolberg.

„Papa, Papa, da kommt der Papa“, rufen die beiden Mädchen am Straßenrand, als in der Ferne eine kleine Gruppe Läufer sichtbar wird. Doch vor dem Zieleinlauf am Kaiserplatz hat der Papa noch einige Hindernisse zu überwinden. „Ein Mal Sackhüpfen, bitte“, weist ihn der Streckenposten an, „und dann bitte schräg über die Kletterwand.“