Vichter müssen keinen Satzverlust beklagen

Stolberg. Die erste Schülermannschaft des TTC Vicht hatte in der Tischtennis-Kreisliga kurz hintereinander zwei Meisterschaftsspiele zu absolvieren - mit unterschiedlichem Ausgang.

Deutlich endete die Partie an eigenen Tischen gegen den neu gegründeten Verein Aachener integrativer Familiensportverein; denn am Schluss stand ein haushoher 8:0 Sieg für Vicht zu Buche. Geschafft haben dies Nils Erens, Max Lukowiak, Nicolas Heintz sowie Jannik Funder.

Neben dem Gewinn beider Eingangsdoppel trugen sich im Einzel Erens und Lukowiak zweimal sowie Heintz und Funder je einmal in die Siegerliste ein. Und wie überlegen die Vichter waren, zeigt die Satzausbeute. Keinen einzigen Satzverlust galt es zu beklagen, und auch etliche Sätze endeten deutlich.

Ganz anders verlief dagegen das Auswärtsmatch bei DJK Laurensberg. In der Besetzung mit Nils Erens, Nicolas Heintz, Elia Poschen und dem erstmals im Vichter Trikot spielende Nicolas Baartz mussten die TTC‘ler eine 2:8-Niederlage hinnehmen.

Die beiden Doppelpaarungen Erens/Heintz und Poschen/Baartz unterlagen jeweils mit 0:3. Im Anschluss unterlag Heintz in seinem ersten Einzel nach einer 1:0-Führung noch mit 1:3, während Erens im vierten Durchgang die Oberhand behielt. Keine großen Chancen hatten im unteren Paarkreuz Baartz und Poschen, die beide mit 0:3 den Kürzeren zogen. Erneut Erens sorgte für den zweiten Punkt für den TTC Stolberg-Vicht, als er knapp im Entscheidungssatz nach einem 0:2 Rückstand die Begegnung drehte und mit 11:9, 12:10 und 11:9 das Match für sich entschied.

Nach diesem 2:5-Zwischenstand verloren nacheinander Heintz, Poschen und Baartz ihre Partien, so dass die Kupferstädter in der angelaufenen Saison mit 2:2 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz liegen. In eigener Halle empfing die Vichter Schülermannschaft den verlustpunktfreien Tabellenzweiten Alemannia Aachen II. Mit von der Partie in der Kreisliga waren Max Lukowiak, Nicolas Heintz, Elia Poschen und Nicolas Baartz, die sich alle voll ins Zeug legten, sich aber am Ende mit einem 7:7-Unentschieden zufrieden geben mussten.

Nach den beiden Doppelpartien stand es 1:1, als Poschen/Baartz unterlagen sowie Lukowiak/Heintz den ersten Vichter Punkt markierten. Zwei Einzelsiege im oberen Paarkreuz durch Lukowiak und Heintz brachte die 3:1-Führung. Unten mussten sich im Anschluss Poschen und Baartz geschlagen geben.

Danach besorgte Lukowiak seinen Kontrahenten mit 3:2 Sätzen, während Heintz in vier Durchgängen den Kürzeren zog. Im unteren Paarkreuz trennten sich beide Teams auch 1:1, als Poschen mit einem 3:1 einen wichtigen Zähler holte und Baartz seinem Gegner mit 0:3 unterlag.

Mittlerweile stand es damit 5:5-Unentschieden. Sein drittes Match verlief für Poschen sehr spannend; denn er lag mit 2:0 Sätzen gegen den besten Aachener vorne, musste ihm aber am Ende gratulieren.

Lukowiak mit seinem dritten und Heintz mit seinem zweiten Sieg brachte die 7:6-Führung, so dass es auf die letzte Einzelbegegnung ankam. Und hier verlor Baartz sein Match, wodurch das Remis feststand.

Mit 3:3-Zählern belegen die TTC‘ler den vierten Tabellenplatz und erwarten zum nächsten Meisterschaftsspiel am Samstag, 14. Oktober, um 15 Uhr in der Halle von DJK Münsterbusch den Tabellenvorletzten WSV Würselen II. Hier dürften die Kupferstädter aller Voraussicht nach dann weiter punkten.