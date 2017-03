VHS-Kurs: Den Stress entspannt hinter sich lassen

Stolberg. Wer hat noch nicht am eigenen Leibe gespürt, dass es Stresssituationen gibt, denen man nicht ausweichen kann? Viele Menschen sind erschöpft oder gestresst. Helfen kann hier beispielsweise das Autogene Training.

Autogenes Training ist eine Entspannungsmethode, die die Gestressten durch regelmäßige Anwendung in die Lage versetzt, innerhalb kürzester Zeit ruhig und entspannt zu sein. Durch intensives Üben können sie sich in den Zustand der tiefen Wahrnehmung Ihres eigenen Körpers versetzen. Das vegetative Nervensystem wird direkt beeinflusst, bringt Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus, aber auch zwischen Körper und Geist.

In acht Sitzungen erlernen die Teilnehmer die Entspannungsübungen des autogenen Trainings nach I.H. Schultz, Berliner Nervenarzt (1884-1970). Man kann sitzend oder liegend am Kurs teilnehmen und selbst probieren, welche Möglichkeit am meisten zusagen. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, eine Isomatte, eine Decke und ein Kissen.

Der Kurs läuft von Dienstag 25. April, bis Dienstag 20. Juni, jeweils von 19:30 bis 21 Uhr. Verantsaltungso:VHS Stolberg, Kulturzentrum Frankentalstraße, 221, Sport- und Turnraum. Referentin ist Christel Wermeester-Bock. Die Gebühr beträgt 67 Euro, ermäßigt 46,90 Euro. Anmeldung mit Anmeldekarte oder online unter: www.vhsstolberg.de für Kurs I918. Infos im Sekretariat der VHS unter Telefon 02402/862460.