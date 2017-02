Verwaltung will Flüchtlingshilfe besser koordinieren Von: slg

Letzte Aktualisierung: 15. Februar 2017, 14:51 Uhr

Stolberg. Eine neue App in englischer Sprache, eine zentrale Anlaufstelle und ehrenamtliche Lotsen in den einzelnen Ortsteilen Stolbergs: Die Stadtverwaltung möchte die Flüchtlingshilfe in der Kommune künftig besser koordinieren.