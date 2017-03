Verkehrschaos: Gelenkbus hängt in Altstadt fest

Stolberg.

Fast eine Stunde lang ging am Donnerstag nichts mehr in der Altstadt. Der Rückstau der Fahrzeuge beeinflusste den Verkehr auf der Zweifaller Straße ebenso wie auf der Hastenrather Straße. Der Grund des Übels: Ein im Auftrag der Aseag fahrender Gelenkbus hatte sich gegen 16.10 Uhr auf der Vogelsangstraße in Höhe von Haus Nr. 73 festgefahren.