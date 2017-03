Stolberg.

Über Details mag Olaf Kamper noch nicht sprechen. Noch fehlen Unterschriften, aber in ein paar Wochen könnte schon einiges perfekt sein. Es kommt wieder Bewegung in das Burg-Center am Oberstolberger Markt, sagt der Makler der Dahlke Immobilien AG mit Sitz in Hückelhoven. Sie betreut das 2009 eröffnete Fachmarktzentrum zuletzt für den alten und nun auch für den neuen Eigentümer.